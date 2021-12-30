Хулуси Акар: нужно держать протянутую Ильхамом Алиевым руку мира

«Главное – держать руку мира, протянутую президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Самая большая выгода от этого будет у Армении. «Азербайджан-Армения», «Азербайджан-Турция», а затем шестисторонние отношения обеспечат стабильность в кавказском регионе. Вот текущая цель». Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в интервью турецким СМИ.

Отвечая на вопрос о реакции Армении на этот призыв, министр сказал: «Армения вступила на этот путь, осознавая необходимость возвращения к миру и стабильности».

«Наша мечта – создать атмосферу стабильности и мира на Кавказе. Считаем, что дискуссии по Зангезурскому и Лачинскому коридорам разрешатся», - сказал министр Акар.