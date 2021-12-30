Минздрав Франции назвал «омикрон» возможной последней волной коронавируса

«Существует вероятность, что, получив штамм коронавируса «омикрон», человечество столкнулось с «последней волной» COVID-19». Об этом заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран, передает РБК.

По его словам, учитывая уровень заражения во Франции и на планете, вполне вероятно, что человечество приобрело какую-то форму иммунитета или путем вакцинации, или инфекцией, или и тем, и другим.

«В ближайшие дни уровень заражений будет расти, потому что «скорость циркуляции «омикрона» очень высока по всей планете, и власти никогда не регистрировали столько заражений во всем мире», - сказал Веран.

Министр пояснил, что заразившиеся «омикроном» дают основную популяцию больных, находящихся в обычных палатах, а реанимации и палаты интенсивной терапии населяют в основном заразившиеся предыдущим штаммом – «дельта».