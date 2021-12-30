В Армении разрешили полеты между Ереваном и Стамбулом
Комитет гражданской авиации Армении предоставил авиакомпании Flyone Armenia разрешение на выполнение с 1 января нерегулярного авиасообщения по маршруту Ереван-Стамбул, передает Armenia Today.
По информации ведомства, авиакомпания получила разрешения на выполнение 3 рейсов в неделю по указанному маршруту.
Также Комитет сообщил, что получил запрос турецкой авиакомпании «Pegasus» на осуществление рейсов в Турцию, который в настоящее время находится на этапе рассмотрения.