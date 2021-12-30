Перестрелка на границе Афганистана и Туркменистана

Вооруженные столкновения между боевиками захватившего власть в Афганистане движения «Талибан» и туркменскими пограничниками произошли на границе двух государств. Об этом сообщила в понедельник в своей электронной версии афганская газета Hasht-e subh, передает ТАСС.

«Три дня назад сотрудники пограничной службы Туркмении убили одного мирного жителя и избили другого. В ответ на их действия при расследовании инцидента талибы произвели выстрелы», - рассказал глава управления информации и культуры провинции Джаузджан Хиляль Балхи.

Как уточняется, перестрелка между туркменскими пограничниками и талибами произошла в понедельник, 3 января, в уезде Хамаб провинции Джаузджан. Другие подробности случившегося не сообщаются.