Азербайджан – один из крупнейших экспортеров турецкой оборонной продукции

Азербайджан стал вторым крупнейшим экспортером оборонной и аэрокосмической продукции из Турции в 2021 году, передает Report.

Крупнейшим экспортером же в прошлом году стали США – 1 миллиард 127 миллионов 861 тысяч долларов. В оборонном и аэрокосмическом экспорте за США следуют Азербайджан с 202 млн 221 тыс. долларов, Катар с 180 млн 547 тыс. долларов, Объединенные Арабские Эмираты с 161 млн 526 тыс. долларов и Марокко с 159 млн 667 тыс. долларов.

Отмечается, что оборонная промышленность Турции обеспечивает военные нужды дружественных и союзных стран самыми передовыми технологиями. По данным Ассамблеи экспортеров Турции (TIM), в прошлом году экспорт страны увеличился на 32,9% до 225 миллиардов 367 миллионов 676 тысяч долларов США. Годовой экспорт продукции оборонной и авиакосмической промышленности увеличился на 41,5%. Оборонная и авиакосмическая промышленность побила рекорд экспорта в 2021 году. Таким образом, в 2021 году промышленность достигла нового экспортного рекорда – 3 миллиарда 224 миллиона 786 тысяч долларов США.