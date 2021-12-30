Протесты в Казахстане, власти перебросили военную авиацию
В аэропорту казахстанского города Актау, где проходят массовые протесты из-за резкого повышения цен на сжиженный газ для автотранспорта, приземлились два самолета военно-транспортной авиации, передает казахское телеграфное агентство.
Также утверждается, что в город Жанаозен перебрасывают силовиков.
Напомним, что в Актау, с воскресенья не прекращаются несанкционированные митинги против повышения цен на сжиженный газ, которые с 1 января выросли с 60 до 120 тенге за литр.