Президент США Джо Байден спустя несколько дней, проведенных в штате Делавэр в связи с новогодними праздниками, вернулся в Белый дом в разгар охватившего американскую столицу снежного бурана, передает РИА Новости.

Как свидетельствует видео, опубликованное пресс-службой Белого дома в Twitter, по прибытии на авиабазу Эндрюс борт главы государства застала сильнейшая метель. Согласно замечаниям самих журналистов, Байдену после приземления пришлось еще около получаса находиться внутри самолета в ожидании, пока полоса будет в достаточной степени расчищена от снега.

Президент США спустился с трапа слегка покачиваясь под воздействием мощных порывов ветра, после чего сел в ожидавший его автомобиль и уехал.