Армянского солдата вылечили в Баку, но убивают в Ереване
Военнослужащий Арин Арамян, задержанный 16 ноября 2021 года в результате провокаций Армении в ходе боевых операций на государственной границе Азербайджана и переданный армянской стороне спустя 10 дней, находится в тяжелом состоянии после задержания по возвращению в Ереван, пишет газета «Грапарак».
По словам адвоката военнослужащего, Арамян был ранен в ногу в ходе боевых действий. Он был доставлен в одну из больниц Баку, где перенес две операции. После возвращения в Армению, он был госпитализирован в больницу Мурацан, но 6 декабря арестован и переведен в следственный изолятор.
«8 и 27 декабря следователь подал ходатайство о продлении срока задержания. За все это время его несколько раз перевозили из изолятора в Главное военное следственное управление, хотя врач строго запрещал этого. Затем его перевели в исправительную колонию в Армавире и также несколько раз перевозили на разные допросы», - сказал адвокат Ара Карапетян.
Он отметил, что за все это время состояние его подзащитного ухудшилось, после чего он обратился в пенитенциарную медицинскую службу.
«В медицинских документах указано, что его нога должна оставаться неподвижной в течение месяца, после чего ему нужно пройти реабилитационное лечение, но какое реабилитационное лечение он может получить в исправительной колонии? Осужденных даже не доставляют в больницу. Так продолжается уже несколько дней, представьте, какие будут осложнения... вы знаете, какие осложнения возникают при соприкосновении костей? Этот человек будет инвалидом на всю оставшуюся жизнь, с одной ногой», - заявил защитник подсудимого.