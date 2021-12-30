Армянского солдата вылечили в Баку, но убивают в Ереване

Военнослужащий Арин Арамян, задержанный 16 ноября 2021 года в результате провокаций Армении в ходе боевых операций на государственной границе Азербайджана и переданный армянской стороне спустя 10 дней, находится в тяжелом состоянии после задержания по возвращению в Ереван, пишет газета «Грапарак».

По словам адвоката военнослужащего, Арамян был ранен в ногу в ходе боевых действий. Он был доставлен в одну из больниц Баку, где перенес две операции. После возвращения в Армению, он был госпитализирован в больницу Мурацан, но 6 декабря арестован и переведен в следственный изолятор.

«8 и 27 декабря следователь подал ходатайство о продлении срока задержания. За все это время его несколько раз перевозили из изолятора в Главное военное следственное управление, хотя врач строго запрещал этого. Затем его перевели в исправительную колонию в Армавире и также несколько раз перевозили на разные допросы», - сказал адвокат Ара Карапетян.