Генпрокурор США допросит детей Трампа

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс вызвала детей экс-президента США Дональда Трампа для дачи показаний в рамках расследования, касающегося возможного мошенничества в принадлежащей ему компании Trump Organization, передает Lenta со ссылкой на The New York Times.

Иванка и Дональд Трамп-младший, которые были активно вовлечены в семейный бизнес, получили повестки еще 1 декабря 2021 года. Генпрокурор надеется получить доказательства, что компания бывшего лидера США могла умышленно допускать неверную оценку собственности для различных организаций. Еще один сын Трампа, Эрик, был допрошен по данному делу осенью 2020 года.