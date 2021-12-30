Здание парламента ЮАР вновь горит

Крупный пожар, охвативший здание парламента ЮАР в Кейптауне, снова вспыхнул – спустя несколько часов после того, как было объявлено, что его взяли под контроль, передает BBC.

Сообщается, что на месте происшествия находятся пожарные, пытающиеся потушить пламя.

Пожар впервые вспыхнул в воскресенье, 2 января. Полиция арестовала подозреваемого, который предстанет перед судом по обвинению в поджоге. Власти уже предупредили, что возможно пламя быстро распространяется из-за коврового покрытия и деревянных полов.