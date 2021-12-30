Трагедия одной семьи в Шамкире: муж умер от коронавируса, а жена повесилась
В Шамкирском районе женщина совершила суицид, повесившись во дворе своего дома, передает Report.
По информации издания, жительница села Сейидляр Тельназ Алиева, которая страдала психологическими проблемами, покончила с собой в пристройке дома, где проживала вместе с сыном.
Также отмечается, что недавно от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался ее муж.
По факту в Шамкирской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело.