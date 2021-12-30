Вертолет израильской армии рухнул в море в районе Хайфского залива, передает Israeli Info.

По данным официальных ведомств, в данный момент продолжается спасательная операция, трое членов экипажа уже спасены и эвакуированы в больницу. Один из военнослужащих находится в состоянии средней тяжести.

Обстоятельства происшествия и причины катастрофы неизвестны. Большая часть информации о катастрофе, включая количество пострадавших, пока запрещена к публикации. Спасательные катера бороздят море, на берегу ждут множество машин «скорой помощи».