Генсек ООН приветствует совместное заявление ядерных держав

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует совместное заявление России, Китая, США, Великобритании и Франции о недопустимости ядерной войны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы всемирной организации.

«Генеральный секретарь приветствует совместное заявление ядерных держав о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений и ценит признание ядерными державами необходимости придерживаться своих многосторонних и двусторонних обязательств по нераспространению, разоружению и контролю над вооружениями, в том числе обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия в части, относящейся к ядерному разоружению», - говорится в сообщении ООН.

Гутерриш считает, что единственный способ покончить со всеми ядерными рисками – это покончить с ядерным оружием.

«Он вновь подчеркивает готовность работать со всеми ядерными державами и со всеми членами ООН, чтобы как можно скорее достичь этой цели», - отмечается в тексте заявления.