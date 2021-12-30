Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 03:54

Полгода назад, в июне 2021 года американский журнал Time опубликовал портрет президента Джо Байдена в солнцезащитных очках, в которых отражался Владимир Путин. А теперь в начале года в социальных сетях появилась обложка последнего номера еще не вышедшего последнего номера года, на которой Путин в форме дзюдоиста профессионально кидает Байдена на пол. С такой интерпретацией дуэли Байдена и Путина, которая сейчас разворачивается на глазах всего мира, возможно, согласятся не многие. Отношения между США и Россией зашли в глухой тупик и надежд на то, что двум странам удастся вскоре закончить поединок немного, тем более броском через бедро.

Меньше, чем через неделю, 10 января в Женеве состоятся российско-американские переговоры, за которыми 12-го числа последует встреча в Брюсселе Совета Россия-НАТО, и наконец 13 января в Вене пройдет заседание постоянного комитета ОБСЕ. Во всех трех европейских городах будет обсуждаться одна глобальная тема, связанная с Украиной. Как заявила представитель российского МИД Мария Захарова, «в ходе переговоров будем добиваться от американской стороны предоставления твердых правовых гарантий безопасности РФ, а именно - непродвижения НАТО на восток и неразмещения угрожающих России систем вооружений у рубежей нашей страны". Коллективный Запад будет добиваться от России, как объявил Байден в ходе телефонного разговора с Путиным 30 декабря деэскалациии обстановки вокруг Украины, без которой дальнейшее разблокирование конфликта невозможно. Этот телефонный контакт, совершенно очевидно, не принес никакого прогресса в решении украинского вопроса. По сути, он свелся лишь к двум фразам. Байден: «"Если вы полезете на Украину, мы вам объявим новые санкции, которые вас задушат" - Путин: "А мы тогда порвем с вами отношения". При этом особенно зловеще прозвучали слова Байдена о том, что он не хочет ядерной войны. Можно ли ожидать достижения какого-либо прогресса на предстоящих тройных консультациях? Вряд ли. Слишком мало времени остается для согласования позиций. Слишком невысок будет уровень представительства двух стран: российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел (скорее всего Сергей Рябков), а американскую сторону - заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. Скепсис доминирует в обоих столицах. «Ближайшие недели будут чрезвычайно трудными, - говорит Дэниэль Фрид, в прошлом советник по Восточной Европе сразу трех президентов — Буша-младшего, Клинтона и Обамы. — Главный тест нам еще предстоит решить и это связано с тем, что Путин по-видимому будет продолжать угрожать и балансировать на грани войны, чтобы увидеть, насколько тверда наша позиция».

Незадолго до Нового года группа из 24 бывших сотрудников национальной безопасности США, американских послов и экспертов по России (среди них два экс-посла в Москве Александр Вершбоу и Майкл МакФол) призвали Байдена немедленно опубликовать перечень суровых санкций, которые примут США в случае российской агрессии против Украины. «Мы полагаем, что США должны при согласовании в членами НАТО и Украиной предпринять шаги, чтобы Кремль имел представление о дорогостоящих для него последствиях, если он решится на дальнейшую военную эскалацию», - говорится в этом письме. Американские СМИ дружно сообщили о тех же предупреждениях Москве, которые огласил Байден в только что состоявшемся звонке украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Это новость была тиражирована шире, чем его предыдущий разговор с Путиным и детальнее прокомментирована пресс-службой Белого дома. Российские власти устами Владимира Путина и министра Сергея Лаврова говорят о том, что конфликт с Украиной, размещение там американских наступательных вооружений и в целом экспансия НАТО на восток является для России экзистенциальной угрозой. Представляется, что в дипломатических переговорах Москвы с коллективным Западом есть только два пути. Первый — долгие-долгие обсуждения всех деталей возможного компромисса с постоянным смещением фокуса с российско-украинского конфликта на проблему недопущения размещения ракет средней дальности в 100 километровой пограничной зоне, установления разумной дистанции между военными кораблями, кибербезопасности и прочего. Однако министр Лавров уже объявил, что такое «забалтывание» главной темы, в котором западные страны —«большие мастера» для России неприемлемо. Второй путь — Путин громко хлопает дверью и говорит Байдену, которого считает главным переговорщиком: «Вы не приняли наших условий, пеняйте на себя!». И что тогда будет дальше? Этого сейчас не знает никто. Ясно лишь одно, что обложка последнего в этом году журнала Time, мягко говоря, не вполне соответствует реальности. Дзюдоиста Путина, конечно, еще не положили на лопатки, но он остался в этом мире в одиночестве, в то время как страны НАТО и их протеже Украина сплотились вокруг российской угрозы.