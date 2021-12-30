Разразится ли в новом году ядерная война? главная тема
Полгода назад, в июне 2021 года американский журнал Time опубликовал портрет президента Джо Байдена в солнцезащитных очках, в которых отражался Владимир Путин. А теперь в начале года в социальных сетях появилась обложка последнего номера еще не вышедшего последнего номера года, на которой Путин в форме дзюдоиста профессионально кидает Байдена на пол.
С такой интерпретацией дуэли Байдена и Путина, которая сейчас разворачивается на глазах всего мира, возможно, согласятся не многие. Отношения между США и Россией зашли в глухой тупик и надежд на то, что двум странам удастся вскоре закончить поединок немного, тем более броском через бедро.
Меньше, чем через неделю, 10 января в Женеве состоятся российско-американские переговоры, за которыми 12-го числа последует встреча в Брюсселе Совета Россия-НАТО, и наконец 13 января в Вене пройдет заседание постоянного комитета ОБСЕ. Во всех трех европейских городах будет обсуждаться одна глобальная тема, связанная с Украиной. Как заявила представитель российского МИД Мария Захарова, «в ходе переговоров будем добиваться от американской стороны предоставления твердых правовых гарантий безопасности РФ, а именно - непродвижения НАТО на восток и неразмещения угрожающих России систем вооружений у рубежей нашей страны".
Коллективный Запад будет добиваться от России, как объявил Байден в ходе телефонного разговора с Путиным 30 декабря деэскалациии обстановки вокруг Украины, без которой дальнейшее разблокирование конфликта невозможно.
Этот телефонный контакт, совершенно очевидно, не принес никакого прогресса в решении украинского вопроса. По сути, он свелся лишь к двум фразам. Байден: «"Если вы полезете на Украину, мы вам объявим новые санкции, которые вас задушат" - Путин: "А мы тогда порвем с вами отношения".
При этом особенно зловеще прозвучали слова Байдена о том, что он не хочет ядерной войны.
Можно ли ожидать достижения какого-либо прогресса на предстоящих тройных консультациях? Вряд ли. Слишком мало времени остается для согласования позиций. Слишком невысок будет уровень представительства двух стран: российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел (скорее всего Сергей Рябков), а американскую сторону - заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.
Скепсис доминирует в обоих столицах. «Ближайшие недели будут чрезвычайно трудными, - говорит Дэниэль Фрид, в прошлом советник по Восточной Европе сразу трех президентов — Буша-младшего, Клинтона и Обамы. — Главный тест нам еще предстоит решить и это связано с тем, что Путин по-видимому будет продолжать угрожать и балансировать на грани войны, чтобы увидеть, насколько тверда наша позиция».
Незадолго до Нового года группа из 24 бывших сотрудников национальной безопасности США, американских послов и экспертов по России (среди них два экс-посла в Москве Александр Вершбоу и Майкл МакФол) призвали Байдена немедленно опубликовать перечень суровых санкций, которые примут США в случае российской агрессии против Украины. «Мы полагаем, что США должны при согласовании в членами НАТО и Украиной предпринять шаги, чтобы Кремль имел представление о дорогостоящих для него последствиях, если он решится на дальнейшую военную эскалацию», - говорится в этом письме.
Американские СМИ дружно сообщили о тех же предупреждениях Москве, которые огласил Байден в только что состоявшемся звонке украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Это новость была тиражирована шире, чем его предыдущий разговор с Путиным и детальнее прокомментирована пресс-службой Белого дома.
Российские власти устами Владимира Путина и министра Сергея Лаврова говорят о том, что конфликт с Украиной, размещение там американских наступательных вооружений и в целом экспансия НАТО на восток является для России экзистенциальной угрозой.
Представляется, что в дипломатических переговорах Москвы с коллективным Западом есть только два пути. Первый — долгие-долгие обсуждения всех деталей возможного компромисса с постоянным смещением фокуса с российско-украинского конфликта на проблему недопущения размещения ракет средней дальности в 100 километровой пограничной зоне, установления разумной дистанции между военными кораблями, кибербезопасности и прочего. Однако министр Лавров уже объявил, что такое «забалтывание» главной темы, в котором западные страны —«большие мастера» для России неприемлемо.
Второй путь — Путин громко хлопает дверью и говорит Байдену, которого считает главным переговорщиком: «Вы не приняли наших условий, пеняйте на себя!».
И что тогда будет дальше? Этого сейчас не знает никто. Ясно лишь одно, что обложка последнего в этом году журнала Time, мягко говоря, не вполне соответствует реальности. Дзюдоиста Путина, конечно, еще не положили на лопатки, но он остался в этом мире в одиночестве, в то время как страны НАТО и их протеже Украина сплотились вокруг российской угрозы.
Более того, традиционно нейтральные страны стали заговаривать о своем желании вступить в НАТО. Премьер-министр Финляндии Санна Марин в первый день нового года объявила о том, что ее страна «сохраняет за собой возможность подачи заявки на вступление в НАТО». «Мы должны дорожить этой свободой выбора и сохранять ее, потому что она касается права каждой страны принимать собственные решения в области безопасности», - сказала она.
А ведь еще осенью прошлого года проведенное исследование показало, что большинство финнов не хотят выступления в НАТО. К концу года большинство уже двумя руками «за». Классический пример того, что сила действия равна силе противодействия.
Президент Путин в последние месяцы неоднократно заявлял, что в случае неприемлемого для России приема Украины в НАТО и размещение ракет под Харьковым их подлетное время до Москвы составит каких-то пять минут. А каково будет подлетное время, если ракеты разместят под Хельсинки — три минуты?
В своих новогодних поздравлениях нации ни Путин, ни Байден ни словом не обмолвились об угрозе войны. Но российские пользователи социальных сетей единодушно заметили, что пальто у Путина топорщится, будто под ним бронежилет. А адепты твиттера в США разместили фотки Байдена с его супругой Джилл, которые с балкона Белого дома наблюдают не праздничные фейерверки, а атомный грибок. Грустные шутки. И особенно печально, что вновь, десятилетия спустя, у людей главным пожеланием на Новый год стало: «Чтобы не было войны!»