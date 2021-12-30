Названа самая стабильная валюта 2021 года
Мировой кризис из-за пандемии коронавируса ослабил позиции американского доллара, заявил российскому агентству «Прайм» эксперт кафедры экономической теории Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Кава Ходжа.
По словам экономиста, в прошлом году на валютном рынке самой стабильной валютой стал швейцарский франк. Согласно разъяснениям Ходжа, это связано с сильной экономикой и надежной банковской системой Швейцарии.
В топ-3 за 2021 год также вошли японская иена и норвежская крона.
«Стабильная экономическая ситуация, а также низкие темпы инфляции за последние годы являются ключевыми факторами надежности данных валют», — добавил Ходжа.
Относительно ценности к доллару в топ-3 вошли кувейтский динар, динар Бахрейна, оманский риал и иорданский динар.