Митинги в Казахстане: Токаев призвал демонстрантов к диалогу

Как сообщалось ранее, в Мангистауской области Казахстана с воскресенья проходят несанкционированные митинги против повышения цен на сжиженный газ, которые с 1 января выросли с 60 до 120 тенге (0,27 доллара) за литр. Днем в понедельник правительство Казахстана по поручению главы государства объявило о создании комиссии для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области и пообещало реализовать пакет мер по урегулированию цены на сжиженный нефтяной газ. Также в отношении владельцев заправок было начато расследование на предмет ценового сговора.

Во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что жители Мангистауской области, вышедшие на акции протеста с требованием снизить цены на газ, должны проявить готовность к диалогу, а созданной правительственной комиссии поручено найти "взаимоприемлемое решение" в интересах стабильности республики, передает РИА Новости.

Комиссия имеет поручение найти взаимоприемлемое решение по возникшей проблеме в интересах стабильности в нашей стране. Правоохранительным органам поручено обеспечить недопущение нарушения общественного порядка. Демонстранты должны проявить ответственность и готовность к диалогу.

"В Актау приступила к работе правительственная комиссия, в которую включены сотрудники администрации президента. На постоянной основе работает республиканский оперативный штаб. Комиссия имеет поручение найти взаимоприемлемое решение по возникшей проблеме в интересах стабильности в нашей стране", - написал Токаев в Twitter.

Президент Казахстана отметил, что правоохранительным органам поручено обеспечить недопущение нарушения общественного порядка. "Демонстранты должны проявить ответственность и готовность к диалогу", - добавил глава государства.