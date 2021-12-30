Илон Маск прогнозирует новый финансовый кризис

Финансовый кризис в мире может начаться весной или летом 2022 года. С таким прогнозом выступил основатель компании Tesla Илон Маск, сообщает iXBT.com.

Согласно сооющению, один из пользователей привел в Twitter перечень из 936 стартапов с суммарной рыночной стоимостью в $1 млрд и поинтересовался у Маска, как будет выглядеть этот перечень через пять лет. Глава Tesla ответил, что немногие из них переживут следующую рецессию и сказал о сроках.

«Прогнозировать макроэкономику, мягко говоря, непросто. Я нутром чую, что это произойдет примерно весной или летом 2022 года, но не позже 2023 года», — отметил он.