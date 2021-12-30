Британское СМИ написало о «перехитрившем» Европу Путине

Речь идет о трубопроводе «Сила Сибири-2». Как сообщает Daily Express, Россия находится на финальной стадии переговоров с Китаем по строительству этого газопровода, по которому в перспективе в Китай будет прокачиваться столько же газа, сколько может транспортироваться по уже построенному «Северному потоку-2» в Европу.

Как указывают аналитики британского издания, появление еще одного газопровода позволит Москве решать, кто и по какой цене будет получать российский газ.

Кроме того, эксперты издания полагают, что растущий энергетический кризис в Европе заставит политиков ЕС «уступить давлению Москвы» и не позволит им «остановить растущую агрессию Кремля в отношении Украины».

РБК напоминает, что Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин обсудили проект газопровода «Сила Сибири-2» в ходе видеоконференции 19 декабря. Оптимальный маршрут, длина и другие параметры трубопровода уже определены, анализ его технической осуществимости будет завершен в ближайшие несколько недель, заявил Владимир Путин. Известно, что «Сила Сибири-2» пройдет через Монголию и сможет поставлять в Китай до 50 млрд кубометров газа ежегодно. Проектирование этого газопровода началось в сентябре 2020 года.