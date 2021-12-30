Смертельные наводнения в Иране

В результате наводнений, произошедших в южных регионах Ирана за последние несколько дней, погибли восемь человек, двое пропаи без вести, сообщает агентство IRNA со ссылкой на представителя МЧС страны.

Представитель МЧС ИРИ отметил, что число пострадавших в результате наводнений и дождей достигло 14 человек.

За последние несколько дней большая часть южных регионов Ирана пострадала от наводнений, отмечает агентство. В провинции Хормозган заявили о необходимости эвакуации 10 деревень.