Подорожали и сигареты
С раннего утра 4 января в супермаркетах и магазинах наблюдается подорожание табачных изделий.
Как передают корреспонденты haqqin.az пачка сигарет, как импортируемых, так и производимых в Азербайджане, подорожала на 10 копеек.
С раннего утра 4 января в супермаркетах и магазинах наблюдается подорожание табачных изделий.
Как передают корреспонденты haqqin.az пачка сигарет, как импортируемых, так и производимых в Азербайджане, подорожала на 10 копеек.
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