Подорожали и сигареты

С раннего утра 4 января в супермаркетах и магазинах наблюдается подорожание табачных изделий.

Как передают корреспонденты haqqin.az пачка сигарет, как импортируемых, так и производимых в Азербайджане, подорожала на 10 копеек.