После интервью бизнесмена Тельмана Исмаилова главному редактору haqqin.az Эйнулле Фатуллаеву известный тележурналист Аркадий Мамонтов обратился в Следственный комитет России. (Отметим, что, по статистике, за 10 дней с момента публикации интервью на YouTube оно собрало почти 700 тысяч просмотров).

Напомним, что в канун Нового года было опубликовано интервью главреда haqqin.az c бизнесменом Тельманом Исмаиловым. Это было первое интервью бизнесмена после его ареста и освобождения в Черногории. В откровенном разговоре с Эйнуллой Фатуллаевым Тельман Исмаилов раскрыл подробности своего ареста, мотивы получения политического убежища в Черногории, потери многомиллиардного состояния и др.

Российский государственный телеканал «Россия 1» подготовил специальный сюжет, посвященный данному интервью. В сюжете в числе прочего оценка Тельманом Исмаиловым деятельности журналиста Аркадия Мамонтова интерпретируется в качестве угрозы.