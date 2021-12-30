Российский гостелеканал отреагировал на интервью Тельмана Исмаилова Эйнулле Фатуллаеву. Журналист Мамонтов обратился в Следственный комитет России видео
После интервью бизнесмена Тельмана Исмаилова главному редактору haqqin.az Эйнулле Фатуллаеву известный тележурналист Аркадий Мамонтов обратился в Следственный комитет России. (Отметим, что, по статистике, за 10 дней с момента публикации интервью на YouTube оно собрало почти 700 тысяч просмотров).
Напомним, что в канун Нового года было опубликовано интервью главреда haqqin.az c бизнесменом Тельманом Исмаиловым. Это было первое интервью бизнесмена после его ареста и освобождения в Черногории. В откровенном разговоре с Эйнуллой Фатуллаевым Тельман Исмаилов раскрыл подробности своего ареста, мотивы получения политического убежища в Черногории, потери многомиллиардного состояния и др.
Российский государственный телеканал «Россия 1» подготовил специальный сюжет, посвященный данному интервью. В сюжете в числе прочего оценка Тельманом Исмаиловым деятельности журналиста Аркадия Мамонтова интерпретируется в качестве угрозы.
«То, что Мамонтов журналист, я бы его журналистом не назвал бы. Ему надо за своим здоровьем следить, потому что он немножко болеет и ходит там, где не надо, пишет то, что не имеет место быть», - цитирует телеканал слова Тельмана Исмаилова.
Сам Аркадий Мамонтов это высказывание расценил уже как прямую угрозу в свой адрес и сделал официальное заявление:
«Мне очень жаль, что господин Исмаилов недвусмысленно, прямо, прозрачно намекнул на готовящееся покушение на меня, журналиста, который рассказал о злоупотреблениях на Черкизовском рынке. Я обращаюсь в Следственный комитет Российской Федерации. Прошу рассматривать мое интервью "Дежурной части" как официальное заявление о готовящимся покушении Исмаилова на меня. Что касается фактов, которые были изложены в этих репортажах, они все являются правдой. Подвалы, о которых говорит Исмаилов, что их якобы не было на этом рынке, существуют на самом деле с 50-х годов. Я был в этих подвалах и видел эти так называемые товары ширпотреба в ужасном состоянии».