В Грузии рассказали о рекордной инфляции в стране

Этот показатель является рекордным за последние десять лет. В 2020 году уровень инфляции составил 5,2%.

За год в Грузии выросли цены на коммунальные услуги (43,5%), транспорт (17,3%), гостиницы и рестораны (14%) и здравоохранение (7,9%). Цены на продовольствие выросли на 15,6%. Больше всего подорожали растительное масло – 24,5%, овощи – 20,7%, хлеб и хлебопродукты – 20,2%, сахар – 19,8%, молоко и яйца – 15,3%.

В ноябре мировые цены на базовое продовольствие выросли на 1,2% (в первую очередь за счет зерна, сахара и молочных продуктов) и достигли нового исторического максимума с июля 2011 года, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). "В связи с этим наблюдается резкий рост цен на продукты питания в долларах США и в последнее время еще более быстрый рост цен на нефть на мировых рынках, который сопровождается высокими темпами роста затрат на международные перевозки", – говорится в сообщении грузинского Нацбанка.

По мнению Нацбанка, до конца года инфляция останется высокой. "В декабре этого года и январе-феврале следующего года годовая инфляция будет еще больше увеличиваться за счет эффекта от роста коммунальных субсидий", – говорится в заявлении регулятора.