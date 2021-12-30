Турецкий ученый: Turkovac способна защитить от «омикрона», но...

В беседе с «Анадолу» Кара отметил, что омикрон-штамм, который стремительно распространяется во всем мире, зафиксирован и в Турции: «"Омикрон" сопряжен с большим риском, поскольку стремительно распространяется, вызывает резкий рост заболеваемости. Он распространяется почти вдвое быстрее предыдущего штамма - "дельты"».

Кара сообщил, что продолжаются исследования с целью определения эффективности вакцины Turkovac, выразив удовлетворение высоким уровнем доверия населения страны к турецкой вакцине.

«Достигнутые нами уровни антител обеспечивают защиту от омикрон-штамма. Наши исследования в этом направлении продолжаются. Если оценивать Turkovac по имеющимся у нас данным, вакцина способна обеспечить защиту от омикрон-штамма, но как долго эта защита будет действовать - сейчас сказать невозможно», - отметил турецкий ученый.