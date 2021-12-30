Пьяный водитель сель за руль и оставил десятки домов без газа
В Ленкорани пьяный водитель на автомобиле "ВАЗ-2121" протаранил газопровод, в результате 80 домов остались без газа.
Как сообщили в Ленкоранской региональной группе пресс-службы МВД, управляемый местным жителем Ялчином Гасановым автомобиль съехал с дороги и повредил газовую трубу на территории села Сутамурдов.
В итоге временно была прекращена подача природного газа почти в 80 жилых домов. Сотрудникам дорожной полиции удалось задержать скрывшегося с места происшествия водителя.