В России засекретят закупки силовых структур

Закупки по линии Федеральной службы охраны, Службы внешней разведки, Федеральной службы безопасности, Росгвардии и Министерства обороны РФ, их подведомственных учреждений и государственных унитарных предприятий будут засекречены. Как передает РИА Новости, соответствующее распоряжение правительства вступило в силу 1 января 2022 года.

«Перечень федеральных органов исполнительной власти ...при осуществлении закупок товаров, работ, услуг которыми применяются закрытые конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ...Минобороны России, а также подведомственные государственные учреждения и государственные унитарные предприятия», - говорится в документе.