Управление Суэцкого канала Египта заявило, что ключевой водный путь принес рекордные доходы в прошлом году, несмотря на пандемию коронавируса и шестидневную блокировку гигантским грузовым судном Ever Given. Об этом сообщило агентство AFP.

Соединяя Красное и Средиземное моря, этот канал обеспечивает примерно 10 процентов мировой морской торговли и является источником столь необходимой Египту иностранной валюты. В 2021 году через канал было перевезено около 1,27 миллиарда тонн грузов, что принесло 6,3 миллиарда долларов (5,5 миллиарда евро) в виде транзитных сборов, это на 13 процентов больше, чем в 2020 году, и является самым высоким показателем за всю историю, заявил глава Управления Суэцкого канала (SCA) Усама Раби.

Количество судов, использующих канал, выросло с 18 830 в 2020 году до 20 694 в 2021-м, то есть более 56 судов проходило через водную артерию каждый день, говорится в заявлении SCA.

Как сообщал haqqin.az, в марте минувшего года супертанкер Ever Given - гигант дедвейтом 199 тысяч тонн - застрял по диагонали поперек канала во время песчаной бури. В ходе круглосуточной спасательной операции на ликвидацию «пробки» потребовалось шесть дней, один сотрудник SCA в ходе нее погиб.

По данным управления канала, Египет терял от 12 до 15 миллионов долларов каждый день во время аварийного перекрытия канала. Спустя несколько месяцев тот же Ever Given благополучно прошел через канал, как говорится, без сучка и задоринки.