В США нашли способ заставить Путина уважать Байдена

США необходимо как следует надавить на Иран в вопросе ядерной сделки, чтобы Россия и Китай начали всерьез относиться к Джо Байдену. Об этом пишет экс-спичрайтер Джорджа Буша-младшего Уильям Макгерн для The Wall Street Journal.

"У Байдена есть не только отличная возможность предотвратить появление ядерной бомбы у Тегерана, но и заставить президента России Владимира Путина и главу КНР Си Цзиньпиня дважды подумать,прежде чем предпринимать действия на международной арене. На данный момент никакая риторика Белого Дома не может убедить Пекин или Москву отступить от выбранного внешнеполитического курса, что говорит об отсутствии у Байдена авторитета среди мировых лидеров", — считает Макгерн.

Экс-спичрайтер предлагает предоставить Израилю дополнительное вооружение, чтобы Тель-Авив мог атаковать стратегические объекты на территории Ирана, в частности нефтехранилища.