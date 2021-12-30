В США нашли способ заставить Путина уважать Байдена
США необходимо как следует надавить на Иран в вопросе ядерной сделки, чтобы Россия и Китай начали всерьез относиться к Джо Байдену. Об этом пишет экс-спичрайтер Джорджа Буша-младшего Уильям Макгерн для The Wall Street Journal.
"У Байдена есть не только отличная возможность предотвратить появление ядерной бомбы у Тегерана, но и заставить президента России Владимира Путина и главу КНР Си Цзиньпиня дважды подумать,прежде чем предпринимать действия на международной арене. На данный момент никакая риторика Белого Дома не может убедить Пекин или Москву отступить от выбранного внешнеполитического курса, что говорит об отсутствии у Байдена авторитета среди мировых лидеров", — считает Макгерн.
Экс-спичрайтер предлагает предоставить Израилю дополнительное вооружение, чтобы Тель-Авив мог атаковать стратегические объекты на территории Ирана, в частности нефтехранилища.
Макгерн привел в пример президента Рональда Рейгана, которого в начале первого срока тоже считали мягким президентом, пока он не уволил 11 300 авиадиспетчеров, устроивших забастовку в августе 1981 года. Он также постоянно давил на советское руководство поставками оружия в Афганистан или введения войск на Гренаду.
Автор считает, что Байдену необходимо использовать подобную тактику создания конфликтных ситуаций.