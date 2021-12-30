Нефтяники поддержали протестующих в Казахстане
В пресс-службе ТОО (товарищество с ограниченной ответственностью) «Тенгизшевройл» подтвердили информацию о том, что рабочие нескольких субподрядных организаций собрались на Тенгизском месторождении с целью поддержать митингующих жителей населенных пунктов Мангистау против подорожания сжиженного газа, сообщает Sputnik Казахстан.
Количество работников, оставивших рабочие места, в ТОО «Тенгизшевройл» не уточнили.
«В ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) осведомлены о том, что некоторое количество работников субподрядных организаций собрались на Тенгизском месторождении для выражения поддержки мирным митингам в Мангистауской области. Группы по трудовым отношениям ТШО и подрядных организаций проводят совместную работу для скорого урегулирования данной ситуации. Производственная деятельность ТШО продолжается в штатном режиме», - сообщили в пресс-службе ТОО.