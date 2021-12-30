И Алжир отказался от российских истребителей
Алжир отказался от закупки российских истребителей Су-35 из-за отсутствия на них РЛС с активной фазированной антенной решеткой, сообщает Military Watch Magazine.
По информации Military Watch Magazine, стоимость новых истребителей на 60% выше затрат на модернизацию стоящих на вооружении африканской страны российских Су-30МКА.
Ранее власти Индонезии отказались от приобретения 11 многофункциональных российских истребителей Су-35 из-за нехватки бюджетных средств.