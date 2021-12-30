Представители «Талибана» вылили три тонны алкоголя в реку в Кабуле. Об этом сообщает в Twitter Главное управление разведки (GDI).

Трех человек, которые, по данным разведки, продавали спиртные напитки в районе Карт-э-Чар, арестовали. «Мусульмане должны серьезно воздерживаться от производства и продажи алкоголя», — сказал один из представителей талибов, которого цитирует The Guardian.

Неизвестно, когда был проведен рейд и когда именно алкоголь был уничтожен.

Продажа и употребление алкоголя в Афганистане были запрещены даже при предыдущем режиме, однако талибы более жестко противостоят этому, отмечает The Guardian.