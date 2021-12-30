Евросоюз профинансирует проект SOCAR Turkey

Данный проект, направленный на максимальное повышение устойчивости и энергоэффективности с помощью искусственного интеллекта и цифровых решений, стал четвертым проектом SOCAR Turkey Ar-Ge and Innovation AS, финансируемым ЕС.

Первый цифровой проект Circular TwAIN, разработанный Центром исследований, разработок и инноваций SOCAR Turkey, будет профинансирован в рамках Европейской программы Horizon Europe Program (HEUROPE), говорится в сообщении SOCAR Turkey.

«Крупнейший промышленный холдинг Турции, SOCAR Turkey, продолжает свои исследования и разработки инновационных проектов для устойчивого, эффективного и безопасного энергоснабжения. Проект Circular TwAIn, первый цифровой проект, разработанный SOCAR Turkey Ar-Ge and Innovation AS и реализованный в партнерстве с AI Platform для интегрированного устойчивого и кругового производства, получил право на финансирование HEUROPE», - говорится в сообщении.

Проект, объединяющий 10 международных партнеров в консорциуме, направлен на разработку цифрового инструмента, который посредством искусственного интеллекта обеспечит энергоэффективность на крупных производственных объектах. Circular TwaAIn также внесет значительный вклад в сокращение энергопотребления и выбросов углекислого газа.

«Обеспечение эффективного и устойчивого производства всегда было нашим приоритетом. В рамках разработанного с этой целью проекта Circular TwAIn мы будем использовать цифровые технологии для достижения более эффективных результатов в области устойчивого производства. Проект Circular TwAIn послужит развитию наших среднесрочных и долгосрочных стратегий цифровизации, устойчивости и оптимизации энергопотребления», - сказал гендиректор Центра исследований, разработок и инноваций SOCAR Turkey Билал Гулиев.