Беларусь и Азербайджан достигли высокого уровня политических и экономических отношений, Минск ценит поддержку Баку в международных организациях на всех уровнях. Об этом заявила председатель Совета Республики (верхней палаты) Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова на встрече с послом Азербайджана в Беларуси Ульви Бахшалиевым, передает ТАСС.

"Нас связывают дружеские отношения, экономические, политические, гуманитарные связи. И это взаимодействие очень важно для нас - мы чувствуем поддержку Азербайджана в международных организациях на всех уровнях. Так и должны поступать настоящие друзья. Высокий политический диалог между странами в это непростое время говорит о том, что отношения будут еще более тесными и плодотворными", - приводит Telegram-канал слова Кочановой.

По ее словам, взаимодействие парламентариев должно быть более тесным. "Наши контакты должны быть более эффективными, и, думаю, возобновление встреч, парламентских визитов в Азербайджан и Беларусь будет содействовать этому", - сказала спикер верхней палаты, отметив, что в Минске будут рады визиту руководителя парламента Азербайджана.