Жители городов Казахстана выходят на акции

Самые многочисленные митинги проходят в Актау (административный центр Мангистауской области) - здесь собралось порядка 16 тыс. человек и в Жанаозене - около 10 тыс. протестующих.

В ряде регионов Казахстана во вторник жители вышли на акции в поддержку митингующих в Мангистауской области против повышения цен на сжиженный газ, передает Интерфакс со ссылкой на соцсети.

В Нур-Султане пришедшие на акцию потребовали организовать телемост с митингующими в Актау, чтобы выразить им поддержку. Полиция задержала несколько человек.

В Атырау (на западе) на площади Исатая и Махамбета собрались сотни митингующих. В Таразе (адмцентр Жамбылской области, на юге) на митинг среди прочих вышли многодетные матери и журналисты.

В воскресенье автовладельцы в городе Жанаозен (в Мангистауской области) вышли на митинг с требованием снизить цены на сжиженный газ, которые с 1 января повысились с 60 до 120 тенге за литр. Аналогичные митинги продолжаются в областном центре Актау. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству "срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности в правовом поле". В настоящее время, по сообщению пресс-службы правительства, члены правительственной комиссии проводят переговоры с активистами в Актау.