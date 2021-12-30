Самые популярные в Азербайджане соцсети

Facebook является самой популярной социальной сетью в Азербайджане, охватывая 58,3% рынка, по данным на 1 января нового, 2022 года. Это на 37,8% выше показателя прошлого года, сообщает АПА со ссылкой на данные отчета центра статистики Global Stats.

Согласно этим данным, в декабре 2021 года активность пользователей Facebook в Азербайджане выросла на 3,1% по сравнению с ноябрем.

Второе место по популярности среди соцсетей в Азербайджане занимает Pinterest, на третьем – YouTube. Далее следуют Instagram, Twitter, ВКонтакте, Tumblr и другие.