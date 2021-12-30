Всего за один день: Маск заработал рекордное количество миллиардов
Состояние американского предпринимателя Илона Маска выросло за день на 32,6 млрд долларов и достигло отметки 304,2 млрд, свидетельствуют данные рейтинга миллиардеров Forbes.
Это произошло из-за того, что акции производителя электромобилей Tesla подскочили в цене на 13,53% - до 1199,78 долларов за акцию, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Отмечается, что компания побила свой предыдущий рекорд по поставкам автомобилей. Это и спровоцировало рост акций производителя электромобилей и привело к одному из крупнейших однодневных скачков богатства.
Еще в ноябре прошлого года, когда цены на акции Tesla обновили исторический рекорд, Маск стал первым человеком в истории, чье состояние достигло $300 млрд, напоминает РИА Новости.
Сейчас, согласно рейтингу Forbes, на втором месте в списке самых богатых людей мира находится генеральный директор французской группы компаний LVMH Бернар Арно, тройку лидеров замыкает глава Amazon Джефф Безос, пишет «Лента.ру».
Накануне акции Tesla взлетели на 7% на фоне рекордных продаж электрокаров. Компания ранее установила рекорд по годовым поставкам электромобилей. В 2021 году она смогла поставить клиентам почти в два раза больше электрокаров, чем за 2020 год, отмечает РБК.