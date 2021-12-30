Всего за один день: Маск заработал рекордное количество миллиардов

Состояние американского предпринимателя Илона Маска выросло за день на 32,6 млрд долларов и достигло отметки 304,2 млрд, свидетельствуют данные рейтинга миллиардеров Forbes.

Это произошло из-за того, что акции производителя электромобилей Tesla подскочили в цене на 13,53% - до 1199,78 долларов за акцию, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что компания побила свой предыдущий рекорд по поставкам автомобилей. Это и спровоцировало рост акций производителя электромобилей и привело к одному из крупнейших однодневных скачков богатства.