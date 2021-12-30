В ВОЗ рассказали о новом штамме коронавируса

Всемирная организация здравоохранения с ноября отслеживает новый вариант коронавируса, который был выявлен на юге Франции, сообщил в ходе брифинга эксперт организации Абди Махамуд.

«Мы внимательно отслеживаем. У нас есть три типа штаммов: вариант для отслеживания, вариант, представляющий интерес, и вариант, представляющий озабоченность. Так что B.1.640.2 мы очень внимательно отслеживаем с ноября, а также два его подварианта», — сообщил Махамуд, которого цитирует РИА Новости.

ВОЗ продолжит отслеживать развитие этого варианта и его возможное распространение в других странах Европы, добавил он.

Ранее о появлении нового штамма коронавируса сообщили специалисты из института инфекционных заболеваний в Марселе. У нового штамма обнаружено 46 мутаций, говорится в их исследовании. Пока неизвестно, является ли новый штамм более заразным, чем изначальный вариант коронавируса или штамм «омикрон»: исследования находятся на начальной стадии. Австрийская газета Heute сообщила, что новый штамм был выявлен у человека, который вернулся из Камеруна. Он заразил еще 12 человек.