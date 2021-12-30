Пашинян уверен: перемены в регионе повысят потенциал Армении

Благодаря региональным изменениям Армения получит гораздо больший транзитный потенциал, и в этом отношении улучшение процедур таможенной службы очень важно, чтобы быть привлекательной транзитной страной. Об этом на мероприятии, посвященном 30-летию Таможенной службы Армении, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

«Это очень важно, чтобы Армения была привлекательной транзитной страной. И для этого важны не только дороги, коммуникации, но и услуги, которые у нас оказывают, в частности, Таможенная служба», — заявил глава армянского правительства.

Армянские СМИ напоминают, что в настоящее время обсуждается вопрос восстановления железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном. Кроме того, Пашинян не исключает строительства по территории Армении новой дороги между Азербайджаном и Нахчываном.