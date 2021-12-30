В своих показаниях в суде Турал Азизов заявил, что дядя постоянно попрекал его в неблагодарности за все хорошее, что он для него сделал.

Инцидент произошел 26 июля прошлого года на улице С.Вургуна 1 в Шамкире. Турал Азизов, будучи нетрезвым, в очередной раз поскандалил со своим 51-летним дядей Низами Беюккишиевым и нанес ему множество ножевых ранений.

Конфликт между 32-летним жителем Шамкира Туралом Азизовым и его дядей, Низами Беюккишиевым, возник много лет назад, когда они вместе работали в России. После возвращения в Азербайджан взаимная ненависть племянника и дяди, живших в одном дворе, усилилась настолько, что в конце концов Турал зарезал своего дядю...

По словам обвиняемого, он работал официантом в кафе «Эмиль» в российском городе Сургут, где его дядя был администратором. Турал рассказал, что однажды Беюккишиев, будучи нетрезвым, оскорбил его и, фактически, вынудил уйти с работы и уехать из Сургута. В 2013 году Турал Азизов вернулся в Шамкир, а через пять лет в родной город вернулся и его дядя.

После возвращения в Шамкир, Н.Беюккишиев жил с племянником в одном доме.

«Дом принадлежал моей матери, - рассказал на суде Турал Азизов. - Чтобы дядя и его друзья не приходили к нам постоянно, мама разделила дом на две половины».

В 2016 году, уезжая на заработки в Ростов, Турал взял у дяди 150 долларов и с тех пор долг не вернул, ссылаясь на бесконечные финансовые трудности. Когда Турал вернулся в Шамкир, дядя потребовал вернуть ему 150 долларов:

«Он был сильно пьян, громко кричал и оскорблял меня и членов моей семьи, позоря нас перед соседями», - показал обвиняемый.

В день инцидента Турал услышал, как дядя зовет его с улицы. В этот момент и Турал Азизов, и его дядя были основательно пьяны. Н.Беюккишиев вновь потребовал от племянника вернуть деньги, который он дал ему в долг пять лет назад, после чего начал оскорблять его отца. Взбешенный Азизов выбежал во двор, схватив со стола нож, нанес им Беюккишиеву несколько ударов и, оставив истекающего кровью дядю под деревом, вернулся в дом.

Позже к месту происшествия прибыли сотрудники полиции и увезли Азизова в отделение. Когда Турала посадили в машину, он спросил у полицейских: «Этот подлец не умер?».

В зале суда обвиняемый полностью раскаялся.

«Я сожалею о содеянном, - сказал Турал Азизов. - Я убил дядю потому, что он постоянно требовал вернуть 150 долларов, которые дал мне когда-то. У меня было очень плохо с деньгами, и я убил его, чтобы освободиться от этого долга».

В своих показаниях родная сестра погибшего, Марал Мехтиева, сообщила, что Низами Беюккишиев развелся со своей супругой 15 лет назад, после чего уехал на заработки в Россию и взял с собой Турала.

«Даже когда они работали вместе в Сургуте, они постоянно ссорились и оскорбляли друг друга, - рассказала, в частности, Марал Мехтиева. - Хотя мой брат часто употреблял алкогольные напитки, Туралу пить он не разрешал. Из-за этого, в основном, и возникали конфликты. После того, как Низами вернулся домой, они с Туралом жили в одном доме, что еще больше усилило их ненависть друг к другу».

Мехтиева рассказала, что в последний раз видела брата, сидящего на скамейке перед домом. Когда она подошла к Низами, тот сказал, что Турал его не слушается, и он не может с ним справиться.

«Я сказала тогда брату: «Не вмешивайся в дела Турала, оставь его!..» А тем же вечером сосед Юсиф постучал к нам в дверь и сказал, что Турал зарезал Низами. Когда я приехала в больницу., мне сказали, что мой брат умер…»

Несколько соседей, допрошенных в качестве свидетелей, рассказали на суде, что Низами Беюккишиев, даже несмотря на злоупотребления алкоголем, был добрым, спокойным и воспитанным человеком, ни с кем никогда не ссорился и никому не причинял вреда. Тогда как Турала Азизова соседи охарактеризовали, как конфликтного и вспыльчивого молодого человека.

Суд приговорил Турала Азизова к 14 годам лишения свободы.