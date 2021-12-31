Миллион за сутки: в США рекорд заражения коронавирусом

Максимальное количество случаев коронавируса — более 1 миллиона — зафиксировали за последние сутки в США, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

По данным организации, за 3 января 2022 года в стране выявили 1 082 549 случаев COVID-19. Отмечается, что это максимум за день с начала пандемии. Умерли за те же сутки 1688 человек.

Всего за время пандемии в США зафиксировали свыше 56 миллионов случаев COVID-19, более 827 тысяч заболевших умерли.

Как сообщает РИА Новости, США переживают очередной подъем заболеваемости и ожидают дальнейшего осложнения ситуации по мере распространения нового омикрон-штамма, который, как считается, отличается повышенной устойчивостью к существующим вакцинам.