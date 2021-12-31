Закир Гасанов в воинской части Сил спецназа Азербайджана фото; видео
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили воинскую часть Сил специального назначения.
Как сообщили в Минобороны, вначале были возложены цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева на территории воинской части и мемориалу в память о шехидах. Затем министр осмотрел несколько военных объектов, строящихся на территории части.
Командующий Силами специального назначения генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев доложил министру обороны о работе, проводимой в воинской части. Гасанов дал соответствующие поручения по качественному проведению и своевременному завершению строительных работ.
На встрече с личным составом министр отметил, что глава государства высоко ценит мужество и героизм спецназовцев в Отечественной войне.