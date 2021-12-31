Во Франции произошла утечка углеводородов с завода Total

На юге Франции произошла утечка углеводородов с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Total в канал Марсель-Рона, передает канал BFM TV.

Как выяснил BFM Marseille, углеводороды были обнаружены в канале Марсель-Рона в понедельник днем... Это загрязнение связано с НПЗ Total La Mede, расположенным в коммуне Шатонеф-ле-Мартиг.

Руководство завода уже распорядилось провести мероприятия по ликвидации утечки, которую характеризуют как «относительно умеренную». Как сообщила компания, на участке возможно наличие летучих компонентов. Кроме того, был создан кризисный штаб для контроля над ситуацией.