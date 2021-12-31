Сержант Эльхан Авазлы заключен под стражу

В Следственном управлении Военной прокуратуры проводится расследование по уголовному делу, возбужденному по факту умышленного убийства военнослужащих пограничной заставы, в которой служил сверхсрочник пограничных войск младший сержант Эльхан Авазлы.

Отметим, что 2 января около 18:00 в зоне несения службы особого пограничного подразделения «Губадлы» Пограничных войск Государственной пограничной службы военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы младший сержант Авазлы Эльхан по неизвестным причинам открыл огонь из служебного оружия по своим сослуживцам.

В результате стрельбы погибли трое военнослужащих - старший лейтенант Исмайылов Юсиф, младший прапорщик Джалилзаде Амил и младший прапорщик Ибрагимов Рафаил. Сержант Авазлы бросил оружие и скрылся с места происшествия.

Сегодня, во вторник, 4 января Эльхану Авазлы было предъявлено обвинение по статье 120.2.7 Уголовного кодекса и решением Физулинского военного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.