На фоне протестов в Казахстане Токаев созывает совещание

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране, передают казахстанские СМИ.

На своей странице в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали написал, что "завтра, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведёт рабочее совещание с членами правительства, сотрудниками своей администрации и представителями других заинтересованных органов по вопросам социально-экономической ситуации в стране".

Также в пресс-службе премьер-министра Казахстана сообщили, что с инициативной группой активистов города Жанаозена провели переговоры члены правительственной комиссии.