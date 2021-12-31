Заур Расулзаде, отдел информации 17:13

Крупнейшая болгарская газораспределительная компания «Булгаргаз» подверглась жесткой критике после того, как стало известно о разглашении условий контракта о поставках газа из Азербайджана в Болгарию. Компанию критикуют и правительство, и эксперты. А болгарская оппозиция, напротив, обвиняет власти: якобы именно новое правительство, приступившее к работе 14 декабря прошлого года, слило пункты секретного соглашения между «Булгаргаз» и AGSC (Азербайджанская газоснабжающая компания), сообщает haqqin.az со ссылкой на болгарские СМИ.

Напомним, нарушение коммерческой тайны соглашения, подписанного в 2013 году, может иметь для Болгарии весьма серьезные последствия. Азербайджанская сторона имеет право расторгнуть контракт, а «Булгаргаз» может столкнуться с жесткими финансовыми санкциями. Болгарская компания даже обратилась в Государственное агентство национальной безопасности с требованием выявить, откуда произошла утечка информации. Глава «Булгаргаз» Николай Павлов надеется, что все же удастся убедить Азербайджан продолжить поставки газа в Болгарию. «Это неприемлемо. Такое случилось впервые, - возмущается Павлов. - Последние 10 лет никто не позволял себе цитировать пункты договоров, получать документы». По его словам, информация была распространена двумя способами - через Болгарскую газовую ассоциацию, а также через блогеров. Контракт, о котором идет речь, предусматривает, что Болгария будет в полном объеме получать азербайджанский газ – 1 млрд кубометров в год - после завершения строительства интерконнектора c Грецией (IGB). Однако строительство, за которое отвечает гpeческо-бoлгapcĸaя ĸoмпaния ІСGВ АD, затягивается. Поэтому азербайджанская сторона согласилась использовать старый транзитный трубопровод возле болгарского города Петрич, хотя вовсе не обязана была это делать. По данному маршруту Болгария получает чуть больше трети запланированного объема. Однако после разглашения деталей контракта болгары опасаются, что Азербайджан полностью приостановит поставки газа, который, по мнению экспертов, достается им на 60 процентов дешевле, чем у других поставщиков.

«Мы оказались в ситуации, когда, помимо того, что мы не можем получать газ, мы еще подпадаем под санкции», - заявил глава «Булгаргаз». В компании подчеркивают, что любaя oтcpoчĸa ввoдa в эĸcплyaтaцию гaзoпpoвoдa ІGВ cтaвит «Бyлгapгaз» в еще бoлee нeвыгoднoe пoлoжeниe нa пepeгoвopax c aзepбaйджaнcĸoй ĸoмпaниeй. А точных данных о завершении строительства как не было, так и нет. В свою очередь, болгарские эĸcпepты и новое правительство ĸpитиĸуют газового оператора за то, чтo «Булгаргаз», дескать, нe нaшeл вoзмoжнocти импopтиpoвaть coглacoвaнныe oбъeмы газа. «Это неправда, что наша компания отказалась от полных объемов азербайджанского газа, - отвечает на обвинения Николай Павлов. - Мы получим полный объем, когда газопровод IGB будет готов».

Тем временем с Нового года цена на газ для потребителей в Болгарии повысилась на 30 процентов. В «Булгаргаз» не связывают повышение с проблемами с азербайджанским поставщиком. «Дaжe ecли «Бyлгapгaз» пoлyчит полный объем азербайджанского газа, то в зимние месяцы он лишь на четверть удовлетворит потребности страны», - заявили в компании. Реагируя на сложившуюся ситуацию, бывший министр экономики, энергетики и туризма Болгарии, а ныне представитель оппозиционной партии ГЕРБ («Граждане для европейского развития Болгарии») Делян Добрев выступил, как считают болгарские СМИ, со скандальным разоблачением: «Пункты контракта на дешевый азербайджанский газ были опубликованы специально, чтобы вывести миллиарды из оборота «Булгаргаза». По его словам, это попытка нанести вред интересам госкомпании, потому что в этом секторе много крупных частных интересов. Он заявил, что умышленное разглашение контракта может поставить под угрозу отношения Болгарии с Азербайджаном.