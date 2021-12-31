Единственный аккредитованный в России украинский журналист уехал из Москвы

Цимбалюк напомнил, что в декабре 2021 года телеканал RT сообщил о его вызове в прокуратуру Москвы по административному делу о возбуждении ненависти или вражды. Поводом якобы стали ютюб-ролики Цимбалюка, в которых увидели признаки возбуждения вражды к членам социальных групп «россияне» и «представители власти в России».

Корреспондент украинского агентства УНИАН в Москве Роман Цимбалюк уехал из России, поскольку стал ощущать угрозу своей безопасности. Об этом он накануне заявил в интервью изданию «Громадське».

Позднее адвокат Цимбалюка Николай Полозов заявил, что прокуратура по неизвестным причинам отозвала вызов.

«Я уехал из Российской Федерации, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности. …И сейчас они говорят, что отозвали вызов на допрос, но это не значит, что его не будет снова. Перед этим также было много сигналов, что они взялись за последнего украинского репортера в Москве очень и очень серьезно...», — заявил Цимбалюк «Громадське».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова Цимбалюка заявила, что он «не вылезал из московских ресторанов», выпускал «провокационно-фейковые помои в интернете», а теперь придумал «байку об угрозе безопасности и статусе заложника».

УНИАН пишет, что Роман Цимбалюк — единственный украинский журналист, аккредитованный в России. Он известен своей проукраинской позицией и неоднократно участвовал в политических ток-шоу на российском телевидении.

В то же время Цимбалюк выразил удивление, что СМИ стали писать о его отъезде из России спустя неделю. Как он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», видимо, это произошло от нехватки новостей в информационном поле. По словам Р.Цимбалюка, после состоявшейся пресс-конференции Путина, куда он был аккредитован, на следующий день, 24 декабря, его вызвали в прокуратуру ЦАО давать объяснения по поводу экстремизма и разжигания вражды к россиянам и российской власти.