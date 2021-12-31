Талибы опровергли столкновения на границе с Туркменией

Движение «Талибан» опровергло заявления о стычках с туркменскими пограничниками в северной части Афганистана, сообщил представитель афганского МИД Абдул Кахар Балхи.

«Сообщения о пограничных разногласиях между Афганистаном и Туркменистаном ложные. Между нами и нашим соседом Туркменистаном нет проблем, и мы хотим иметь дипломатические и дружеские отношения с дружественными странами и всеми странами мира», – сообщил Балхи, передает РИА Новости.

Посольство Туркмении в Кабуле также опровергло сообщения об обострении ситуации на границе. Там подчеркнули, что Туркмения сохраняет «добрососедские отношения» с Афганистаном.

СМИ сообщали в понедельник, что бойцы «Талибана» якобы столкнулись в афганской северной провинции Джаузджан.