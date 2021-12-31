Власти Казахстана пообещали протестующим снизить цены на газ

Стоимость газа для потребителей в Казахстане снизится до 50 тенге за литр в соответствии с требованиями участников митингов, сообщают СМИ. Решение правительства о снижении цены на газ зачитал вице-премьер страны Ералы Тугжанов, который вышел к протестующим, сообщает Sputnik Казахстан.

Снижение стоимости сжиженного газа и установление цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области произойдет в рамках социальной ответственности АО НК "Қазмұнагаз", сообщили в пресс-службе казахстанского правительства.

Также даны гарантии о непривлечении к ответственности лиц, находившихся на площади. Стороны договорились решать все возникающие вопросы в русле конструктивного диалога и в рамках действующего законодательства.