Противник Турции Дилан Ешилгёз стала министром в Нидерландах

В результате 271-дневных переговоров по итогам всеобщих выборов, состоявшихся в марте прошлого года в Нидерландах, определены министры в коалиционном правительстве. В правительстве будут представлены две этнические турчанки, пишут турецкие СМИ.

Депутат от либеральной правоцентристской партии "Свобода и демократия" (VVD) Дилан Ешилгёз-Зегериус станет новым министром безопасности и юстиции Нидерландов, а член партии "Демократы 66" (D66) Гюнай Услу - министром культуры и печати.

Дилан Ешилгёз известна как противник Турции. В 2018 году она была одним из пяти турецких депутатов в Нидерландах, признавших так называемый "геноцид армян".

Отец Ешилгёз был объявлен в розыск из-за связей с террористической организацией ПКК. В 1984 году он бежал из Турции в Нидерланды.