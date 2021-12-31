Убийство в Баку

В прокуратуру Хатаинского района Баку сегодня днем поступила информация об убийстве в своем доме Гамиды Гасановой (1991 г.р.).

Согласно сообщению прокуратуры, в ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что муж убитой, Орхан Алиев (1987 г.р.), умышленно убил Г.Гасанову, нанеся ей многочисленные удары топором и ножом во время ссоры.

В прокуратуре Хатаинского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Орхан Алиев задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.