Сэр Эндрю Поллард, профессор Оксфорда, директор Оксфордской группы по вакцинам, председатель Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JCVI), один из разработчиков вакцины компании AstraZeneca, считает, что «делать каждые полгода бустерную вакцину нецелесообразно», ибо британцы в последнее время попадают в больницы с менее серьезными признаками коронавируса и течение болезни проходит в более легкой форме.

Как сообщал haqqin.az, вакцинация от коронавируса в мире продолжается. Одно из передовых государств в этом процессе уже перешло к вакцинации четвертой дозой препарата. Однако кроме коронаскептиков, выступающих против обязательной вакцинации, теперь слышны и голоса профессионалов, подвергающих сомнению вакцинацию четвертой дозой.

Сейчас в Великобритании действуют ограничения, связанные с желанием правительства подавить стремительное распространение штамма "омикрон". Так, школьники, возвращающиеся в учебные заведения после каникул, должны носить защитные маски для лица, а перед тем, как начать занятия, пройти тестирование. В обществе действуют и другие рестрикции.

Ведущий эксперт Великобритании сэр Э.Поллард считает, что начинать кампанию по вакцинации четвертой дозой преждевременно, так как для этого нет достаточных доказательств, а значит, и оснований. Он выразил оптимизм, несмотря на то, что новый штамм мощной волной накрыл Великобританию.

По его мнению, британцам не нужно предлагать четвертую, бустерную дозу, пока нет большего объема информации и доказательств необходимости этой прививки, говорит глава службы вакцинации страны. На его мнение ссылается Daily Mail.

Сэр Эндрю Поллард сказал также, что будущие кампании по вакцинации должны быть нацелены на наиболее уязвимых людей в обществе, а не предлагать дополнительные дозы всем, включая детей старше 12 лет.

В прошлом месяце Великобритания заказала еще 114 миллионов доз Pfizer и Moderna, которые будут поставлены на Британские острова в течение следующих двух лет, чтобы обеспечить перспективу вакцинации в будущем, но пока неясно, как они будут использоваться.